Care sunt consilierii locali ai Municipiului Ploiesti in 2022. Configuratia politica.

Componenta Consiliului Local al Municipiului Ploiesti a mai suferit modificari de la investirea acestuia, din 2020, in prezent configuratia politica fiind urmatoarea: PNL - 13 consilieri, USR 5 consilieri, 3 PRO Romania, 2 PSD, 2 ALDE, 2 Prahova in actiune, in total 27.Reamintim ca primarul Municipiul Ploiesti a fost ales pe listele PNL, iar cei 2 viceprimari sunt Magdalena Trofin - USR si Nicodim Daniel - PNL, adica alianta care conduce municipiul.Administratorul public este Simona Albu, ... citeste toata stirea