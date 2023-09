In perioada 15-17 septembrie 2023, Valea Doftanei se transforma in centrul gastronomiei traditionale prahovene. Cetatenii judetului Prahova si nu numai sunt asteptati sa ia parte la a XX-a editie a Festivalului Cascavelei, eveniment ce evidentiaza cascaveaua - o delicatesa autohtona, reprezentativa pentru regiunea Prahova.Festivalul Cascavelei nu este doar un prilej desarbatoare, ci si o oportunitate de a aduce in prim-plan proiectul "Cascaveaua de Prahova, produs traditional romanesc", ... citeste toata stirea