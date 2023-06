La Ploiesti DE CE nu vedem asa ceva, de ZIUA UNIVERSALA A IEI?!?! (retorica intrebare...!)Primaria municipiului Giurgiu si Centrul Cultural "Ion Vinea", in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Giurgiu desfasoara cu entuziasm si inspiratie, in data de 24 iunie, sarbatoarea portului popular prin organizarea paradei Iei si a mai multor activitati cultural-artistice.*Programul zilei de sambata, 24 iunie 2023:-09:00 - 09:30 - intalnire in ... citeste toata stirea