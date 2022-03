CCI Prahova organizeaza o misiune economica in Turcia

Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza, in perioada 30 martie - 3 aprilie 2022, o misiune economica in Turcia, cu ocazia Forumului de Afaceri si Investitii Romania - Turcia ce va avea loc la Istanbul in data de 31 martie 2022, in marja celei de-a 27-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economica Romania - Turcia, coprezidata de Sorin Grindeanu, Viceprim-ministrul Romaniei si Fuat Oktay, Vicepresedintele Turciei.Forumul este dedicat dezvoltarii relatiilor ... citeste toata stirea