CCI Prahova sprijina firmele din judet afectate de conflictul din Ucraina prin eliberarea avizelor de forta majora

In contextul in care din ce in ce mai multe firme sunt afectate de conflictul militar din Ucraina si de instituirea Legii martiale in aceasta tara, Camera de Comert si Industrie Prahova sprijina comunitatea de afaceri locala prin emiterea cu celeritate a avizelor pentru confirmarea existentei cazurilor de forta majora.Precizam ca ni se pot adresa atat firmele care lucreaza cu parteneri ucraineni, cat si cele care opereaza pe relatia cu Federatia Rusa si cu Republica Belarus, tari aflate sub ... citeste toata stirea