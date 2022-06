Ce-a patit un barbat prins ca a intepat anvelopele de la sapte masini parcate in Ploiesti

Un barbat in varsta de 39 de ani a fost retinut de catre politistii din cadrul sectiei nr.3 din Ploiesti, fiind acuzat ca a intepat/taiat anvelopele de la sapte masini parcate in cartierul Vest din municipiu. Individul a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de vineri, 24 iunie, va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti. Procurorii urmeaza sa decida daca vor cere instantei arestarea preventiva.Politistii au aflat despre isprava barbatului in noaptea de 20 iunie ... citeste toata stirea