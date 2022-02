Ce a patit un sofer din Prahova care a tinut neaparat sa faca o cursa cu masina pe camp

Politistii din cadrul Postului de Politie Rafov au observat un autoturism abandonat, pe partea dreapta a DJ 101D, rasturnat in afara partii carosabile, la iesirea din satul Moara Domneasca. Cercetarile i-au condus la proprietarul masinii, un individ care nu detine permis de conducere, dar care, baut fiind, a tinut neaparat sa faca o cursa cu masina pe camp.Barbatul in varsta de 32 de ani, din comuna Rafov, a declarat ca in cursul diminetii, in jurul orei 4.00, se afla la domiciliul sau ... citeste toata stirea