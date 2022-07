Ce a patit un sofer roman prins de politie cu telefonul in mana in timp ce conducea pe o strada din Olanda

Zeci de soferi romani care au comis diverse abateri ale codurilor de circulatie din tarile europene s-au trezit chemati in instantele de judecata pentru ca nu si-au platit amenzile. Instantele penale din Romania abunda in astfel de dosare, deschise la solicitarea autoritatilor straine care nu se lasa pana ce soferii nu-si platesc datoriile catre statele unde au comis fapta. In plus, pe langa amenda, oamenii sunt nevoiti sa plateasca si cheltuielile de judecata, in unele cazuri deloc mici.De ... citeste toata stirea