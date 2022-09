Ce-ar fi, cum ar fi, intr-o astfel de... "uniforma"?!?!

Se tot vorbeste, in ultima vreme, de la cel mai inalt nivel al Ministerului Educatiei, pana la scoala din fundul satului, cu sindrila intr-o rana, de reintroducerea obligativitatii purtprii uniformei. Un subiect, recunpastem, SENSIBIL. Mai ales ca... pentru multi parinti si mai ales... bunici, poate chiar si dascalilor aflati in prag de pensie, UNIFORMA aminteste de COMUNISM. E clar si e... justificat. Si noua, celor de peste 40, 50 de ani ne flurura in gand nylonul cravatei de trista amintire, ... citeste toata stirea