Ce subiecte frumoase la proba la Limba si Literatura Romana! Ce porti deschise catre CARTE, catre CULTURA!

Potrivit informatiilor oficiale, peste 155.000 de elevi de clasa a VIII-a sustin marti, 14 iunie, proba scrisa la Limba si Literatura Romana din cadrul Evaluarii Nationale 2022.Ce ne bucura? IN SFARSIT, cei care concept subiectele, isi mai intorc gindul si catre textele clasice si fac (DECI, SE POATE!) in asa fel incat... sa sugereze elevilor, sa le readuca aminte necesitatea LECTURII PARTICULARE, NECESITATEA APROFUNDARII textelor si punerea acestei materii din program in rol major pentru ... citeste toata stirea