Ce va contine bagajul Elenei Udrea cand va ajunge la Penitenciarul Targsor. Restrictiile drastice la haine si dichisuri

Adusa in tara, din Bulgaria, joi seara, 16 iunie, Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, isi va ispasi pedeapsa de 6 ani de inchisoare la Penitenciarul de Femei Targsor din Prahova. Ea este familiarizata cu locul, avand in vedere ca si-a petrecut aproape trei luni aici, din februarie pana in mai 2015, atunci cand a fost arestata preventiv in dosarul Gala Bute, aceeasi cauza in care avea sa primeasca si condamnarea definitiva.Cunoscuta ca o impatimita a modei, Elena Udrea va trebui sa faca