CECCAR Prahova a marcat Ziua Nationala a Contabilului Roman

In data de 13 iulie 2022, s-a sarbatorit la Ploiesti, la Hotel Central, in organizarea Corpului Expertilor Contabili a Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Prahova, cea de-a XVIII-a editie a Zilei Nationale a Contabilului Roman.La un an de la centenarul profesiei contabile reglementate si recunoscute ca organism profesional independent in Romania, intr-o atmosfera festiva, in prezenta a numerosi si distinsi invitati, CECCAR Prahova a marcat inca o editie a unui eveniment devenit nu ... citeste toata stirea