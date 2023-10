Terminalul de la Brasov va dispune de 12 peroane, panouri fotovoltaice, iar acoperisul va fi inverzit!Lucrarile de constructie a terminalului de transport urban gara Brasov se desfasoara intr-un ritm alert; astfel, conform declaratiilor constructorului, acestea se vor finaliza in acest an, cu cateva luni mai devreme decat prevede contractul. Proiectul face parte din strategia municipalitatii de transformare a transportului in comun in principala alternativa de mobilitate urbana, in locul ... citeste toata stirea