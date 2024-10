Centrala Nucleara de la Cernavoda va produce un izotop medical care poate distruge celulele canceroase

Centrala Nucleara de la Cernavoda va dezvolta, in premiera, o tehnologie importanta care ar putea revolutiona tratamentele impotriva cancerului. Intr-o unitate speciala, la reactorul 2 al centralei se va produce un izotop medical, care are potentialul de a distruge celulele canceroase fara a le afecta pe cele sanatoase.Produsul are un potential urias atat in tratarea tipurilor de cancer cunoscute, cat si in tratarea tipurilor de cancer mai putin intalnite.Aceasta tehnologie este ... citește toată știrea