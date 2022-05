Intr-un cuvant: VIRTUOZITATE! Doar oare numai atat?! NICIDECUM!!!Sarbatoare, finete, daruie, vis, vals, jazz, Ciocarlia, simtire, har...Dar nu, nu incape in cuvinte ce s-a intamplat vineri seara pe scena Teatrului "Toma Caragiu". Ceva sublim, spumos, emotionant, feeric... si de neuitat. Artisti in toata puterea cuvantului, muzica, traire in fiece sunet, vibratie, profunzime, ritm...Emy Dragoi- regele Acordeonului la Paris si... nu numai (dar... ploiesteanul nostru de aur), invitatul sau ... citeste toata stirea