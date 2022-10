Chiar asa: de ce n-am scrie ca azi e ZIUA INTERNATIONALA A MUZICII? Ea ne inspira, ne educa, ne invata ce inseamna sa creezi, muncesti, sa iubesti

Astazi sarbatorim Ziua Internationala a Muzicii, eveniment proclamat de UNESCO in anul 1975 pentru a sustine promovarea acestei arte in societate.O zi, o sarbatoare. Care are menirea de a ne constientiza asupa rolului muzicii in viata noastra, a ARTELOR, la urma urmelor, in edicatia, in viata noastra.Asadar... de ce n-am scrie, de ce nu v-am reaminti de aceasta sarbatoare?Indiferent ca este rock, pop, clasica, opereta, opera, blues, jazz, populara, muzica ne insoteste in cele mai ... citeste toata stirea