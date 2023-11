Potrivit "Raportului privind starea invatamantului prahovean in anul scolar 2022-2023", la examenul de Bacalaureat-2023 au fost inscrisi in seria curenta 5323 candidati, prezenti 5146, ceea ce reprezinta o prezenta de aproximativ 97 %. Dintre acestia, 11 candidati au sustinut examenul maturitatii cu mentiunea bilingv-francofona, in concordanta cu prevederile OMECTS nr. 5720/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor ... citeste toata stirea