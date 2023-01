In sfatrsit, iarna si-a intrat in drepturi! De ore in sir, fugi pufosi ba mai viscoliti, ba mai potoliti umplu totul cu zapada, troiene, balti si... "tot tacamul" orasul infundat in mizerie!Sunt zone unde, desi, cat de cat s-a strans omatul, dra s-au lasat gramezi, daca nu cumva troiene ba in mijlocul strazii, ba pe treceri de pietoni, ba... pe marginea trotuarelor... s-au format balti adanci peste ... citeste toata stirea