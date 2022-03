Cine este pilotul care a murit sambata in accidentul de avion de langa Ploiesti

Pilotul mort in accidentul aviatic produs sambata dupa amiaza langa Ploiesti avea mii de ore de zbor si facea parte dintr-o echipa de acrobati aerieni - Iakarii acrobati. Barbatul avea 55 de ani si era din Bucuresti. Pilotul mort sambata dupa amiaza dupa avionul de acrobatie pe care in pilota s-a prabusit in localitatea Strejnicu de langa Ploiesti este Dan Stefanescu, membru al trupei de acrobati aerieni Iakarii Acrobati. El avea 55 de ani, studiase Facultatea de Inginerie Aerospatiala - ... citeste toata stirea