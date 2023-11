Ne-apropiem de Sarbatare! Intram in Postul Craciunului care este considerat unul dintre posturile mari ale Bisericii Ortodoxe, pe care crestinii il tin cu nadejdea unei trairi adanci a slavitului praznic al Nasterii Domnului. Acest post are multiple si profunde semnificatii duhovnicesti. Perioada dinaintea Craciunului simbolizeaza, pe de o parte, timpul in care omenirea astepta venirea lui Mesia; Sfintii Parinti numesc acea perioada timpul cel umbros al asteptarii lui Mesia. Alti talcuitori ... citeste toata stirea