Cinstiti sarbatoarea: Azi praznuim Buna Vestire

Praznuim azi, in miez dulce-floral de primavara, Bunavestire sau Blagovestenia, asa cum este cunoscuta popular. Este ziua in care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria ca-l va naste pe Mantuitorul Isus Hristos.In traditiile populare romanesti aceasta zi este aproape la fel de importanta ca Nasterea Domnului. Ea mai este numita si "Ziua dezlegarii primaverii". Este momentul in care incep sa inmugureasca pomii, incolteste iarba, se intorc randunelele... si intreaga natura bne ... citeste toata stirea