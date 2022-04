Circulatie blocata pe DN1 din cauza unor accidente petrecute la Nistoresti si Movila Vulpii

Circulatia rutiera este blocata, luni 4 aprile, pe DN1 la iesire din Ploiesti spre Brasov din cauza unui accident petrecut in zona Movila Vulpii. Un alt accident a avut loc concomitent cu primul, tot pe DN1, in dreptul orasului Breaza.Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, in accidentul petrecut la Movila Vulpii sunt implicate doua masini in care se aflau opt persoane, dintre care patru copii. Toti pasagerii aflati in autoturismele care s-au lovit in ... citeste toata stirea