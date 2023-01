Cititi, rascititi si spuneti: Credeti ca in conditiile in care scoala se face cum se face si nimeni nu se consulta cu nimeni, Noua Lege a Educatiei e de nota 10? DETALII BAC

Proiectul Legii invatamantului preuniversitar si cel al Legii invatamantului universitar, refacute in mandatul ministrului Ligia Deca, ar urma sa intre in dezbaterea Parlamentului dupa 15 februarie, asa cum precizam intr-un articol anterior.Proiectul de lege propune modificari majore la examenul de Bacalaureat, dar inca ne intrebam de ce nu se clarifica totul prin dezbateri cu toti factorii implicati, inclusiv cu... ELEVII, de ce se merge pe metoda... "fituicilor"- in traducere libera: metoda ... citeste toata stirea