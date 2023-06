Vechea agentie de turism OFFERO TOURS , prezenta in Ploiesti inca din anul 1996 , se rebrenduieste si dezvolta un nou concept, CLEVER BOOKING by MAXYGO TRAVEL . Noua viziune aduce oaspetilor sai oportunitati nelimitate de calatorie si aventura. Cu o echipa de experti pasionati si servicii personalizate, MaxyGo Travel promite sa ofere clientilor sai experiente de neuitat in destinatii exotice si culturale.Cu deschiderea noului sediu ,in inima Ploiestiului, pe strada Vasile Lupu nr.2, bl.32F, ... citeste toata stirea