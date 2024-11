Clubul Sportiv Municipal Ploiesti (CSM) are un nou director interimar

De astazi, Clubul Sportiv Municipal Ploiesti are o noua conducere. Mihaela Tudorie a fost numita, incepand de astazi, director interimar al clubului de catre primarul Mihai Politeanu. Tudorie are studii economice urmate la Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti finalizate cu un proiect de licenta in Managementul Calitatii si actualmente urmeaza studii la Universitatea din Valahia in specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala si este absolventa a unui curs de marketing si management ... citește toată știrea