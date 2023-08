Astazi, 6 august, in localitatea Cerasu a avut loc traditionala ceremonia de comemorare a eroilor care si-au dat viata in luptele ce au avut loc la Tabla Butii, in timpul Primului Razboi Mondial.Sute de oameni s-au adunat pe drumul istoric dintre Transilvania si Muntenia, un drum ce dateaza inca din timpul dacilor si romanilor, pentru a onora curajul si sacrificiul acestor eroi.Sub inspiratul generic "Columna pentru nemurire", evenimentul a inceput cu o slujba de pomenire si cinstire a ... citeste toata stirea