Comisarii ANPC Prahova au inchis Halele Centrale din Ploiesti dupa dezastrul gasit! VIDEO

Halele Centrale din Ploiesti au fost inchise, astazi, de comisarii OPC Prahova, in urma unui control desfasurat in aceasta dimineata.Cele mai mari nereguli au fost identificate la pietele de peste si de branza, a caror activitatea a fost suspendata pana la remedierea deficientelor. Restul zonelor din incinta Halelor Centrale vor fi redeschise vineri dimineata, dupa igienizare.Actiunea comisarilor ANPC a facut parte dintr-un control mai amplu, in cadrul caruia au fost vizati nenumarati ... citeste toata stirea