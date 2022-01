Concurs pentru elevi si studenti despre securitatea si sanatatea in munca

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova aduce in atentia tinerilor lucratori (elevi si studenti) faptul ca in 2022 se va desfasura o noua editie a concursul national "Stiu si aplic! - Securitatea si sanatatea in munca se deprind de pe bancile scolii".Concursul are drept scop principal stimularea si promovarea elevilor cu aptitudini in domeniul securitatii si sanatatii in munca, educarea tinerei generatii cu privire la importanta unui mediu sanatos si sigur, dezvoltarea competentelor prin ... citeste toata stirea