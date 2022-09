Conferinta "Fonduri Europene 2021-2027 pentru IMM-uri", la Ploiesti

In data de 8 septembrie 2022, la Ploiesti va avea loc conferinta "Fonduri Europene 2021-2027 pentru IMM-uri", eveniment dedicat antreprenorilor din regiunea Sud Muntenia. Conferinta este organizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania in parteneriat cu Patronatul IMM-urilor din Prahova, pentru a prezenta oportunitatile de finantare si dezvoltare la nivel regional.Conferinta este cu participare gratuita si va avea loc in incinta Consiliului Judetean ... citeste toata stirea