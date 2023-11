Luni, 6 noiembrie 2023, la sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, s-a desfasurat conferinta IT for Energy - Zilele Smart Industry, eveniment al Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, dedicat sustinerii digitalizarii, inovatiei si dezvoltarii durabile in Romania.Camera de Comert si Industrie Prahova a fost gazda si partener de organizare al evenimentului la care au participat peste 100 de persoane, reprezentanti ai firmelor, dar si invitati oficiali.In ... citeste toata stirea