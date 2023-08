In data de 10 august 2023, la Iasi s-a desfasurat cea de-a cincea conferinta regionala de constientizare in domeniul energiei regenerabile, eficientei si securitatii energetice - activitate realizata in cadrul proiectului "Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency / Dinamizarea IMM-urilor din Romania, prin cresterea cunostintelor in eficienta sustenabila".Camera de Comert si Industrie Prahova deruleaza, in calitate de partener, impreuna cu Federatia Generala a ... citeste toata stirea