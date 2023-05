In data de 15 mai 2023, s-a desfasurat la Ploiesti, la sediul Camerei de Comert si Industrie Prahova, prima conferinta regionala de constientizare in domeniul energiei regenerabile, eficientei si securitatii energetice, realizata in cadrul proiectului "Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency / Dinamizarea IMM-urilor din Romania, prin cresterea cunostintelor in eficienta sustenabila".Obiectivul general al proiectului consta in sporirea cunostintelor ... citeste toata stirea