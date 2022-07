Consiliul Judetean Prahova vrea sa preia Parcul Municipal Vest de la Primaria Ploiesti

Consiliul Judetean Prahova intentioneaza sa preia de la Primaria Ploiesti Parcul Municipal Vest.Consilierii judeteni au aprobat, in unanimitate, in sedinta din 30.06.2022, un proiect privind solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul public al judetului Prahova a unor terenuri in suprafata totala de 69 de hectare, respectiv Parcul Municipal Vest.In proiect, Consiliul Judetean Prahova aminteste ca a depus solicitari de finantare la Compania Nationala de ... citeste toata stirea