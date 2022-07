Consiliul Local Ploiesti a decis esalonarea datoriilor ACS PETROLUL 52

Consiliul Local Ploiesti a decis marti, in cadrul unei sedinte ordinare, ca datoriile acumulate de ACS Petrolul 52 catre Clubul Sportiv Municipal sa fie esalonate.Suma, care a ajuns la peste 200.000 de lei, ar urma sa fie platita in trei rate, pana cel tarziu in luna septembrie.Datoria acumulata de ACS Petrolul 52, catre CSM Ploiesti, reprezinta "plati restante pana la data de 31 mai 2022 si majorari aferente calculate pana la data de 20 aprilie 2022, provenite din inchirierea Stadionului ... citeste toata stirea