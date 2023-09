"Silviu-Calin Negraru este prietenul meu de multi ani. Il cunosc foarte bine pe omul acesta, iar o persoana cu astfel de calitati umane nu poate sa nu fie si un profesionist desavarsit! Ceea ce face Silviu in Mizil poate fi oricand un studiu de caz pentru orice edil din Romania! Modul in care intelege sa-si motiveze echipa, dragostea pentru comunitatea sa, m-au impresionat profund!Mizilul este un santier in continua dezvoltare. Aici se construieste o gradinita noua, o scoala profesionala ... citeste toata stirea