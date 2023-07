Ziua Nationala a Contabilului Roman marcheaza recunoasterea valorii si importantei semnificative a profesiei contabile in dezvoltarea economica a Romaniei. In urma cu 102 ani, la 13 iulie 1921, prin Decret regal a fost reglementata, in Romania, profesia contabila si a fost infiintat organismul profesional cu atributii in gestionarea acesteia. Oamenii de stat ai acelor vremuri au inteles importanta aparitiei unui corp de profesionisti in ale cifrelor si legilor, care sa contribuie la asigurarea ... citeste toata stirea