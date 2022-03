Continua ecologizarea fostei rampe de gunoi a Ploiestiului

Primaria Municipiului Ploiesti continua sa ecologizeze zona fostei gropi de gunoi a orasului. Municipalitatea deruleaza, inca din toamna anului 2021, o ampla campanie de impadurire a fostei rampe de gunoi a municipiului nostru, in cadrul parteneriatului incheiat cu reprezentantii Asociatiei Dezvoltarea Europeana a Comunitatii Locale (DECL) si Asociatiei EcoAssist, colaborare ce are ca scop principal implementarea initiativei nationale de impadurire pe baza de voluntariat "Plantam fapte bune in ... citeste toata stirea