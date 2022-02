Contractul Veolia Energie Prahova in Ploiesti expira pe 15 mai 2022

Contractul cu operatorul Veolia Energie Prahova privind serviciul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, in municipiul Ploiesti, expira in data de 15 mai 2022. Potrivit Primariei Ploiesti, timpul ramas pentru finalizarea licitatiei este foarte scurt, iar Ploiestiul risca sa ramana fara apa calda pe perioada verii."In calitatea de lider, Consiliul Judetean Prahova a fost singurul in masura sa demareze aceste proceduri. Din punctul de vedere al municipalitatii ... citeste toata stirea