Controale ale ITM Prahova la depozite

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in perioada 25 - 31.01.2022, Campania Nationala pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul: depozite - cod CAEN 5210.Inspectorii de munca din cadrul compartimentului Relatii de Munca au verificat un numar de 13 agenti economici si, urmare a deficientelor constatate, au dispus masuri de intrare in legalitate."Vom continua, si pe parcursul acestui an, Campania Nationala ... citeste toata stirea