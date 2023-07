Cum era firesc dupa scandalul monstruos dar mai cu seama cutremurator al azilelor groazei din Ilfov, caz ce a generat o reuniune de urgenta duminica la Guvern, Prefectura Prahova a transmis in aceasta dimineata urmatoarea informare:"Incepand de astazi, in judetul Prahova, comisii mixte de control vor verifica centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitati si cele destinate copiilor.In aceasta dimineata, in cadrul Institutiei Prefectului a avut loc ... citeste toata stirea