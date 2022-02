Copii vaccinati "la chiuveta" in Prahova. O doctorita, un brancardier si doi avocati, implicati in afacere

Un medic de familie care are cabinetul in comuna prahoveana Valea Calugareasca este acuzat de luare de mita, fals informatic si inselaciune, fiind implicat intr-o retea de vaccinari fictive. Medicul lucra impreuna cu alti doi complici, angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Printre persoanele care au primit codul QR contracost, dar fara sa-si faca vaccin, se afla copii, doi avocati si oameni de afaceri din Prahova. Procurorii au descoperit in timpul anchetei ca sunt zeci de ... citeste toata stirea