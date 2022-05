Coral Impex, dezinsectie in Ploiesti in perioada 16-31 mai

Primaria Municipiului Ploiesti va derula activitati de dezinsectie pe domeniul public, in perioada 16-31 mai 2022.Astfel, operatorul S.C. Coral Impex S.R.L. va executa in perioada amintita urmatoarele servicii de dezinsectie: combatere tantari in spatiile verzi, parcuri, apartinand domeniului public si privat, in intervalul orar 06.00 - 12.00; combatere tantari in spatiile deschise din domeniul public, precum si la nivelul spatiilor deschise apartinand persoanelor fizice si juridice de pe ... citeste toata stirea