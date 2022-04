Corturi de lux, un nou concept de turism in Romania. Cat costa cazarea intr-un igloo cu acoperis transparent

Glampingul sau cazarea la corturi de lux cu acoperis transparent incepe sa aiba tot mai multi adepti in Romania, mai ales in randul tinerilor cu venituri peste medie, doritori de relaxare in mijlocul naturii, dar fara sa renunte la confortul unui hotel de cinci stele. Noul concept de turism a aparut in Romania mai intai in zona plajelor semisalbatice din Mamaia Nord, Navodari sau sudul litoralului, dar de cativa ani a prins si la munte, in localitati mai putin promovate din punct de vedere ... citeste toata stirea