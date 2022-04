Cosmarul unei fetite de 13 ani, fortata sa se prostitueze in tractoare. "Protectorul" ii aducea si 15 clienti pe noapte

Ionel Serbanoiu, un barbat din Dambovita, a fost condamnat printr-o sentinta definitiva a Curtii de Apel Ploiesti, la sase ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de trafic de minori. Barbatul, vanzator de pepeni, a obligat o adolescenta din Campina sa se prostitueze cu peste 35 de barbati in decurs de trei nopti.Individul, agricultor, a cunoscut-o pe fata in Prahova, in vara anului 2017. Acesta a luat-o sub "protectia" lui mai intai sa-l ajute la targul din Baicoi unde vindea ... citeste toata stirea