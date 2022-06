"Crainic TV", cercetat pentru pornografie infantila. Fotografia copiii vecinilor

Emil Ionut Patrascu, un barbat din Giurgiu, dar care locuieste in prezent in Bucuresti, este cercetat de procurorii DIICOT Ploiesti pentru pornografie infantila. Individul se recomanda crainic de televiziune. Procurorii au fost sesizati cu privire la o posibila infractiune de pornografie infantila de catre National Centre for Missing and Exploited Children. Era vizat contul unui utilizator de mail yahoo care a incarcat si distribuit in mediul on-line un numar de 56 fisiere foto si video ce ... citeste toata stirea