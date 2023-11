Alocatiile copiilor vor creste de la 1 ianuarie cu 87 de lei pentru copiii de pana in doi ani si cu 35 de lei pentru cei pana la 18. Parintii sustin insa ca aceasta majorare nu ii ajuta prea mult in sustinerea financiara a nevoilor unui elev.Pana la sfarsitul anului, alocatia este de 631 de lei pentru un copil de pana in doi ani sau cu handicap si 256 pentru cei cu varsta de pana la 18. De la 1 ianuarie insa, acestea se majoreaza cu 87, respectiv 35 de lei.Cresterile insa este de fapt ... citeste toata stirea