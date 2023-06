Din nefericire, in ultimele zile, mai multe crime socante au zdruncinat mari orase din Romania (oare n ce masura si... opinia publica?!?!), de la Timisoara unde au fost omorati doi batrani (soti), la Craiova unde o adolescent de 14 ani a fost omorata in plina zi in... Gradina Publica si unde tanarul care o insotea se zbate intre viata si moarte... si acum... CAMPINA. Unul dintre cele mai pitoresti si linistite orase din Romania.O femeie in varsta de 46 de ani din cel de-al doilea municipiu ... citeste toata stirea