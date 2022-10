Crosul Tineretului, in Parcul Bucov. Se alearga 6 kilometri

Miercuri, 12 octombrie 2022, la ora 17.00, in Parcul Bucov, Casa de Cultura a Studentilor Ploiesti, in parteneriat cu Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere" Ploiesti, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti - Departamentul de Activitati Motrice si Sport Universitar si Asociatia Liga Studentilor din Centrul Universitar Ploiesti organizeaza competitia "CROSUL TINERETULUI", eveniment finantat de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si aflat sub egida Anului European ... citeste toata stirea