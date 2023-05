1991: Asociatia Mondiala a Ziarelor si Federatia Internationala a Editorilor de Ziare adopta Ziua Internationala a Presei Libere. Astfel, in fiecare an se sarbatoreste, la inceput de mai, pe tot mapamondul, Ziua Libertatii Presei.... "A patra putere in stat", "cainele de paza al democratiei", presa trebuie, la drept vorbind, sa isi asume rolul si sa fie perceputa, realmente, drept unul dintre sfetnicii societatii. Sa isi conjuge raspicat si demn rolul de cap limpede fata de tot ceea ce se ... citeste toata stirea