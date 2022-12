Cum a fost azi?! Asa...

Primaria municipiului Ploiesti si Garnizoana Ploiesti au organizat o serie de actiuni prilejuite de Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, marcata, in fiecare an, la data de 22 decembrie.La ceremonii au particpat reprezentantiai autoritatilor locale si judetene, ai institutiilor de cultura si..."o mana" de ploiesteni (caci din pacate,traditia asta se mentine!)Astfel, incepand cu ora 10.00, la cimitirele Bolovani, Viisoara si Eternitatea, s-a derulat simultan activitati in cadrul ... citeste toata stirea